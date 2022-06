SALMOURÃO: Município conquista equipamentos de grande importância para a área da saúde

A Prefeitura de Salmourão e a Câmara Municipal conquistaram três equipamentos de grande importância para a área da saúde, através de emenda impositiva.

Por meio do vereador Carlos Pedro Gomes, vulgo “Carlinhos Capeta”, a cidade ganhou um autoclave, equipamento de tratamento térmico bastante utilizado para esterilizar o material contaminado a uma temperatura elevada, através do contato com vapor de água, durante um período de tempo suficiente para destruir todos os agentes patogênicos (bactérias, vírus e similares). E também um detector fetal, aparelho responsável por detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Este fazia 20 anos que não havia troca do aparelho no município.

Já através de emenda impositiva do vereador Edson da Cruz, vulgo “Da Cruz”, Salmourão foi contemplada com um cardiotocógrafo, aparelho para identificar a frequência cardíaca do feto e contrações uterinas. Através desse exame, o médico obstetra identifica o bem-estar materno-fetal. Este equipamento é inédito no município de Salmourão, sendo uma das primeiras cidades da região a ter o mesmo na Atenção Básica.

A prefeita Sônia Gabau ressalta a relevância das conquistas. “É uma satisfação imensa anunciar estes investimentos na área da saúde que vão melhorar a qualidade de vida dos moradores. A ação aconteceu por meio da emenda impositiva, na qual damos autonomia aos vereadores para usarem os recursos em determinados projetos ou obras. Esta parceria entre a Prefeitura e Câmara só traz benefícios à população”, destaca.