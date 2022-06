Tarifas serão reajustadas em rodovias da Eixo SP neste sábado

A partir da 0h deste sábado (4), os valores das tarifas de pedágio em todas as praças da Eixo SP serão atualizados. O reajuste anual, previsto em contrato de concessão, será de 12,13%, com base na inflação, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do período.

A atualização dos valores foi homologada pela ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (31).

Confira no link os valores atualizados em vigor a partir deste sábado, 4:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BdAkjVps_OyeDsK1P3qlki5T9pX38_wb/edit?usp=sharing&ouid=111145773203157509922&rtpof=true&sd=true

Desconto progressivo

Os motoristas de veículos de passeio (categoria 1) que utilizam o sistema de cobrança automático e viajam pelas 12 rodovias sob gestão da Eixo SP Concessionária de Rodovias têm descontos por uso contínuo. O DUF – Desconto de Usuário Frequente está integrado às operadoras do sistema eletrônico de pagamento de pedágio. Na prática, o desconto para veículos de passeio (categoria 1) começa a contar a partir da segunda passagem realizada na mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário. Os descontos no mês podem chegar a até 90%.

Mais informações: https://eixosp.com.br/duf-6/

Desconto de 5% nas pistas automáticas

Os usuários de qualquer categoria de veículo que utilizam as pistas automáticas com tags nas rodovias da Eixo SP têm 5% de desconto no pagamento das tarifas. O benefício de 5% para veículos na categoria 1 é válido na primeira passagem no mês calendário. A partir da segunda passagem, ocorre a inclusão automática no sistema DUF.