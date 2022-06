Homem é preso após furtar R$ 50 em balcão de farmácia em Flórida Paulista

A Polícia Militar prendeu o acusado momentos após o furto no Terminal Rodoviário

Um homem foi preso pela Polícia Militar no final da tarde desta quinta-feira (2), acusado de furtar R$ 50 em uma farmácia de Flórida Paulista.

Segundo informações colhidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional junto a Polícia Militar, ao notar a falta do dinheiro, os proprietários do estabelecimento comercial checaram o sistema de monitoramento por câmeras e constataram que o homem que estava no interior da farmácia havia pego a nota de dinheiro e colocado no bolso da calça.

Com as imagens, os policiais militares identificaram o acusado e o localizaram após buscas no Terminal Rodoviário.



Consta no boletim de ocorrência que após ser questionado pelos militares, inicialmente ele negou a autoria do crime, porém, diante das provas explícitas em vídeo, os policiais deram voz de prisão e o convidaram a retornar ao estabelecimento onde o mesmo pode assistir as imagens, momento em que o mesmo confirmou a prática do furto e entregou a nota subtraída.

O empresário vítima do furto e o acusado foram conduzidos para o Plantão Policial de Adamantina onde a ocorrência foi apresentada.

Foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.200,00 que não foi paga, permanecendo o homem preso na carceragem da Cadeia Pública de Adamantina.

O valor foi devolvido ao proprietário da farmácia. Um pen-drive com as imagens do furto ficou apreendido pela Polícia Civil e vai fazer parte do inquérito.