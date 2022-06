LUCÉLIA: Salto Botelho terá novo poço para abastecimento

A Sabesp participou no dia 20 das agendas do governo na área em Presidente Prudente, com a presença do governador Rodrigo Garcia.

Da empresa de saneamento básico foram anunciados investimentos para cidades da região. Entre os anúncios da Sabesp, está a perfuração de um poço no Salto Botelho em Lucélia, para atendimento à localidade.

De acordo com a Sabesp a perfuração de poço no Salto Botelho tem a finalidade de levar mais segurança hídrica para o atendimento à população.

Todo o investimento será executado pela Sabesp e a Prefeitura Municipal de Lucélia pretende realizar outros investimentos no local para incentivar o turismo no Salto Botelho que é conhecido em toda a região.