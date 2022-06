Osvaldo Cruz terá tradicional desfile cívico de aniversário da cidade

Osvaldo Cruz comemora 81 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 06 de junho, e este ano haverá a programação de aniversario com a volta do desfile no centro da cidade.

Neste domingo(05), a partir das 9h na Avenida Brasil vai acontecer o tradicional desfile, contando também com um bolo gigante de 81 metros, para ser consumido pela população que comparecer defronte à praça São José.

A reportagem do Portal Metrópole de Notícias ouviu a Prefeita Vera Morena, que falou da programação dos 81 anos da cidade. “Este ano estamos com muita felicidade por estar falando com a população sobre o aniversário da cidade porque devido a pandemia, ano passado não conseguimos comemorar juntos. Está pronta uma programação criada pela comissão que é presidida pelo Vice Prefeito Amilton Albertinazzi, contando com pessoas de todas as áreas para juntos realizarmos um calendário de eventos culturais, esportivos, entrega de obras, e o tradicional desfile cívico-militar, que acontece no domingo, às 9h.”, disse.

A chefe do executivo se disse ansiosa para ver todos na avenida, alunos das escolas, o bolo de 81 anos para a população que será entregue após o desfile, as bandas, as empresas da cidade, enfim a volta do desfile que faz parte da história da cidade.

“Mesmo com a preocupação com a volta dos casos de Covid, estamos recomendando que todos venham com máscaras faciais, com todos os cuidados, queremos convidar a população para que esteja na Avenida Brasil, para que venha comemorar conosco o aniversário de Osvaldo Cruz. Cidade com grande potencial, cidade acolhedora, cidade de um povo bom, um povo comprometido, vamos comemorar juntos vendo o desfile na Avenida Brasil neste domingo. Quero contar com vocês no desfile para que juntos possamos receber as autoridades que virão e nós possamos comemorar os 81 anos da cidade.”, concluiu a Prefeita Vera Morena.