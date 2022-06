Motociclista morre após perder o controle, colidir em placa e cair em barranco na SP-294

Um acidente com vitima fatal foi registrado na tarde deste domingo, dia 05, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, altura do município de Parapuã.

Informações colhidas junto a Polícia Militar Rodoviária dão conta de que a condutora de uma motocicleta trafegava no sentido Parapuã – Tupã, quando por motivos a serem esclarecidos acabou perdendo controle de direção colidindo em uma placa de sinalização, passando pelo guard-rail, posteriormente caindo em um barranco as margens da Rodovia.

Com o forte impacto a vítima morreu ainda no local que foi preservado para realização de perícia.

Sua identidade não havia sido divulgada até a publicação da matéria.

A ocorrência foi atendida e registrada pela Polícia Militar Rodoviária, base operacional de Tupã. Socorristas da Eixo-SP e equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estiveram no local auxiliando no sinistro.