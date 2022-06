ARTIGO: Saúde mental e espiritualidade

O que realmente significa espiritualidade? Será que está associada a alguma crença ou doutrina religiosa? A espiritualidade é a essência da nossa alma. Ela dá sentido para a nossa vida. Espiritualidade é a conexão conosco. É definida como busca humana. É pautada em relacionamentos, prática de atividades como meditação e contato com a natureza. Isso envolve criar uma série de hábitos que levem a uma melhoria da saúde tanto física quanto emocional. Nutrir pensamentos positivos, praticar o autoconhecimento, desenvolver conexão com seu eu interior tudo isso ajuda a manter o equilíbrio entre mente e corpo.

Até abraçar uma árvore ou pisar na terra descalço geram uma conexão com forças e energias superiores. Não há uma fórmula para essa busca espiritual, porque a espiritualidade está ligada à essência de cada ser.

Se você tem algum transtorno psíquico, deve procurar um psicólogo ou psiquiatra. A espiritualidade é apenas um apoio terapêutico.





Vou deixar algumas práticas, mas nada te impede de adaptar essas práticas ou mesmo criar as suas próprias. Medite: a meditação ajuda a nos concentrar no aqui e agora e auxilia no processo de aprender a perdoar. Regula a respiração controla ansiedade e depressão. conecte-se com a natureza aprecie coisas simples como o balançar das folhas de uma árvore, fazer uma horta, praticar jardinagem. Tudo isso nos ajuda a conectar com nosso eu interior. Pratique a gratidão. A gratidão torna a vida simples e bem leve. Aprenda a perdoar é através do perdão que aumentamos a nossa felicidade. Perdoe as pessoas e a você mesmo. Não guarde rancores não alimente pensamentos tóxicos com momentos que já passaram. Atenção plena no aqui e agora nos coloca no presente. Gente ansiosa vive no futuro. Seja solidário, ouça as pessoas olhando nos olhos, espalhe boas sementes que darão bons frutos e o retorno será benéfico.

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga-CRP 06/158174 Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com foco no Luto, Depressão e Ansiedade Atendimento presencial e on-line, contato: +5518 99725-6418