FLÓRIDA: Prefeitura implanta iluminação de led no Jardim Bela Vista

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista implantou a iluminação em led nas ruas do Jardim Bela Vista. A empresa contratada pela Prefeitura Municipal após a efetivação de licitação, realizou a substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio por led.

O Jardim Bela Vista foi beneficiado dentro do projeto de troca de iluminação pública que vem sendo implantado em Flórida Paulista através de verba conquistada pelo prefeito Wilson Fróio Junior e o vice-prefeito Nei Gazola, com intermediação do ex-diretor executivo da Habitação Fernando Marangoni junto ao Governo do Estado.

De acordo com a Prefeitura, a melhoria além de proporcionar uma iluminação mais eficiente, também vai garantir economia de energia elétrica.

A instalação das luzes em led no Jardim Bela Vista tem repercutido entre os moradores que aprovaram e elogiaram a novidade.