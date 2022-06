Homem é preso após invadir residência, agredir grávida e a forçar a ter relações sexuais

A vítima, cujos dados pessoais foram preservados, procurou o plantão da Polícia Civil e relatou ter sofrido crime sexual. Ela contou que o autor foi um homem desconhecido que invadiu a sua casa por volta das 5h30 de sábado (4), enquanto ela dormia em companhia de quatro filhas, que não tiveram as idades divulgadas.

De acordo com a polícia, o suspeito agrediu a vítima com socos na cabeça e a levou para um cômodo de madeira existente nos fundos do imóvel, onde sobre um colchão a forçou a manter relação sexual com ele. Após o ato criminoso, o homem ameaçou a mulher dizendo que voltaria se ela gritasse por ajuda e, em seguida, pulou o muro da casa e fugiu.