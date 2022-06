Morador de Flórida Paulista tem o carro “depenado” em furto em Osvaldo Cruz

Um morador de Flórida Paulista, com 22 anos de idade, teve o veículo “depenado” em um furto que teria ocorrido em Osvaldo Cruz na madrugada deste domingo (5).

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional, ele estava na casa da namorada que fica na Rua Hungria, no Jardim das Bandeiras, quando ao sair para fora, não encontrou o carro que estava estacionado na frente do imóvel.

Posteriormente, a vítima recebeu a informação de que o veículo estaria estacionado na Rua Polônia, Bairro Álvaro Campoy, local para onde se dirigiu e se deparou com o veículo do qual foram subtraídas as quatro rodas com pneus, avaliadas em R$ 5 mil, o aparelho de som, o “tampão” com alto falantes e a carteira.



Ainda segundo informações da Polícia Militar, a carteira foi localizada em uma área de mato próximo de onde estava o veículo.

Uma testemunha informou que por volta das 3h30 da manhã, viu dois veículos próximo ao carro de onde foram subtraídos os objetos e que um indivíduo mexia nas rodas.

A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local. O caso foi apresentado no Plantão Policial e a Polícia Civil investiga o caso.

Informações que possam levar ao autor do crime podem ser repassadas para a Polícia Militar através do telefone 190, ou diretamente para a Polícia Civil. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.