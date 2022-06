FLÓRIDA: Via de acesso principal recebe implantação de sinalização de solo

A via de acesso que tem início próximo do Recinto de Rodeio e que passa pelo Distrito Industrial ligando ao trevo de Flórida Paulista recebeu a implantação de sinalização de solo.

O serviço foi executado por uma empresa que cedeu graciosamente a mão de obra, restando para a Prefeitura Municipal a aquisição de material utilizado na pintura.

Foi realizada a pintura das faixas de regulação de fluxos de sentido com divisão de pistas (sinalização horizontal), PARE e instalação de placas de sinalização vertical. Para a realização do serviço sem prejuízo ao tráfego de veículos, foi necessário que uma equipe do setor de Obras da Prefeitura atuasse na sinalização com o uso de cones e outros tipos de sinalização viária.

Com a melhoria, a via passa a oferecer mais segurança para pedestres e motoristas que se deslocam diariamente para acessar a SP-294 (rodovia Comandante João Ribeiro de Barros) ou mesmo para quem entra na cidade pela via de acesso principal.

Vale destacar que o trecho que antes era de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem e que chegou a ser concedido para a Concessionária Eixo, porém agora é de responsabilidade da Prefeitura de Flórida Paulista.