MARIÁPOLIS: Convênio com o Detran-SP garante verba de R$ 200 mil para melhorias no trânsito

Nos anúncios realizados pelo governador Rodrigo Garcia em Presidente Prudente através do programa “Governo na Área”, o município de Mariápolis foi contemplado com o convênio com o Governo do Estado por intermédio do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) para o programa “Respeito a Vida – Melhorias no Trânsito”.

O convênio foi assinado pelo prefeito Ricardo Watanabe que estava acompanhado pelo vice-prefeito Gilson Paulo. Com o convênio será viabilizada uma verba no valor de R$ 200 mil para a execução de obras de melhorias no trânsito de Mariápolis.

De acordo com informações obtidas pelo site e jornal Folha Regional, a verba será utilizada para execução de sinalização viária com pintura de trânsito e instalação de redutores de velocidade (obstáculos) em alguns locais.