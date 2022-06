Mulher é presa suspeita de homicídio após prensar moto com marido contra poste em Bauru

Segundo o registro policial, Bruno César Fernandes, de 31 anos, morreu no local do acidente, registrado por volta das 5h30 de sábado, após ter sua moto prensada por um carro contra um poste na quadra dois da Rua Benedito Vieira.

A motorista do carro, de 29 anos, esposa de Bruno, alegou inicialmente aos policiais militares que transitava pela via e que a moto apareceu na contramão. Ainda segundo ela, na tentativa de desviar, acabou acertando a motocicleta e a prensando junto com o piloto contra o poste.

Porém, ao analisar câmeras de segurança de casas da região, a Polícia Civil descobriu que, na verdade, a mulher estava trafegando em alta velocidade e perseguindo a moto, com ambos os veículos no mesmo sentido, momento em que aconteceu o choque e o acidente com vítima fatal.

Diante das evidências, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi indiciada por homicídio com dolo eventual, ou seja, tomou uma atitude na qual assumiu o risco de matar. A mulher foi encaminhada para a cadeia de Avaí (SP).