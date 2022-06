OSVALDO CRUZ: Governo do Estado destina viatura nova para o Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Osvaldo Cruz recebeu uma nova viatura para o Corpo de Bombeiros por parte do Governo do Estado. A reivindicação da prefeita Vera Morena é em conjunto com a Câmara Municipal e ainda reforçada pela Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz.

O trabalho do deputado estadual, Reinaldo Alguz (União Brasil) foi importante para a conquista.

A viatura foi entregue em Presidente Prudente com a presença do governador do Estado, Rodrigo Garcia.

A moderna nova viatura, totalmente equipada, irá garantir mais condições de trabalho ao Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz no atendimento de ocorrências na cidade e municípios vizinhos.