Paulo Cupertino é transferido para penitenciária da região

Ele é acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, no dia 9 de junho de 2019, na Estrada do Alvarenga, no bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo (SP).

O empresário havia sido preso no último dia 16 de maio em um hotel em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Antes de ser transferido para o presídio em Presidente Venceslau, ele estava no Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 do Belém, na capital paulista.

Nos quase três anos em que ficou foragido, o número 1 na lista de criminosos mais perigosos do Estado de São Paulo usou nomes falsos e passou por mais de 300 endereços no Brasil, no Paraguai e na Argentina.