DRACENA: Audiência Pública debate implantação de voo atendendo a região

Nesta terça-feira (7) na Câmara de Dracena, aconteceu uma audiência pública onde houve debates sobre implantação de linha aérea no Aeroporto Muliterno.

Existe a possibilidade de um voo entre Dracena – Assis – São Paulo com aeronave Cessna Caravan de nove lugares pelo menos uma vez por semana, com passagem acima de R$ 400,00. Há pelo menos uma empresa interessada em abrir negociação.

O encontro contou com a presença do presidente licenciado do Crea/SP, Vinícius Marchese Marinelli, que é pré-candidato a deputado federal, e do representante da concessionária que assumiu 11 aeroportos, Dario Rais Lopes.

Dario Lopes informou que a concessionária tem interesse em ativar as operações em Dracena e Assis e está à disposição de empresas do setor. A concessionária pretende investir acima de R$ 7 milhões nas adequações no Aeroporto Muliterno de Dracena.

O diretor sugeriu que empresas, entidades e associações da região se unam para garantir o uso de passagens a serem disponibilizadas, viabilizando a vinda de empresa aérea. Há necessidade ainda de trabalho junto ao Governo do Estado para incluir Dracena na legislação que permite redução da cobrança de ICMS de querosene de aviação.

Vinícius Marchese valorizou o trabalho do Crea e Associação de Engenheiros na região, liderados por Carlos Crociolli, desde 2017 acreditando na vinda de empresa aérea para a região. Carlos reapresentou o estudo de viabilidade dos voos partindo da Nova Alta Paulista. Também falaram o prefeito André Lemos e o presidente da Câmara, Claudinei Millan Pessoa.

Reportagem e foto: Bastidores da Notícia/Claudio José