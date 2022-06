MARIÁPOLIS: Sirval Romanini, presidente do CCI falece aos 78 anos

Sirval Romanini, presidente do Clube Renascer dos Idosos de Mariápolis (Crim) faleceu aos 78 anos na manhã de ontem, terça, 7, na Santa Casa de Adamantina.

Ele estava internado após contrair uma pneumonia e devido complicações necessitou de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Infelizmente não resistiu e veio a óbito.

Ele deixa a esposa Clarinda e o filho Joseclayton. O corpo foi velado no velório municipal “Arlindo Alves da Silva”, das 13 às 17 horas e o sepultamento ocorreu no cemitério local de Mariápolis. Descanse em paz!

História do Crim

A entidade teve como primeiro presidente Jayme Alves Bomfim, que dirigiu os trabalhos juntamente com o apoio da coordenadora Lucimar Barbosa, na administração do ex-prefeito José Eronis Barbosa da Silva (in memorian).

Desde a fundação, o objetivo da diretoria e membros é proporcionar lazer e diversão para os integrantes e comunidade. A entidade também foi conduzida por Luzia das Dores Silva (in memorian) e atualmente tinha como presidente Sirval Romanini.

Às quintas-feiras, a partir das 20 horas, o presidente e diretoria realizavam uma reunião que envolve os associados e visitantes.

Entre as atividades, o clube participava de jogos de vôlei adaptado aos idosos – inclusive já venceu vários amistosos. A entidade também marcou presença nos Jogos Regionais do Idoso (Jori) em diversas modalidades como truco, dama, dominó, olimpíadas e coreografia. Medalhas e troféus já foram conquistados pelos associados, durante as diversas participações.

No decorrer deste ano, o clube realizou dois bailes na cidade, pois havia paralisado no período agravante da pandemia da Covid-19.