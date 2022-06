Municípios da região receberão viaturas e equipamentos para Defesa Civil

Evento acontece amanhã (9), no Palácio dos Bandeirantes

O Diretor do escritório regional da Secretaria de desenvolvimento Regional ,Prof. Francisco Torturello e a Defesa Civil do Estado de São Paulo, informam que foi publicado no diário oficial de hoje (08/06) os 04 municípios da Nova Alta Paulista, que fazem parte do “Programa SP ALTA PAULISTA “ e que irão receber viaturas e equipamentos para reaparelhamento das defesas civis municipais.



Os Prefeitos e representantes dos municípios vão estar nesta quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes às 15h00, para assinatura dos convênios com o Governador Rodrigo Garcia, Secretários Dr Rubens Cury da Secretaria de Desenvolvimento Regional e o

Coronel Henguel Ricardo secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de proteção e defesa civil.



São eles os municípios de: Adamantina Transferência de Equipamentos para Ações de Proteção e Defesa Civil R$299.071,00.



Dracena Transferência de Equipamentos para Ações de Proteção e Defesa Civil R$299.071,00.



Flórida Paulista Transferência de Equipamentos para Ações de Proteção e Defesa Civil R$179.100,00.



Junqueirópolis Transferência de Equipamentos para Ações de Proteção e Defesa Civil no R$299.071,00.



Ao todo serão investidos mais de 20 milhões de reais em equipamentos para as Defesas Civis do Estado de São Paulo, através do Governador Rodrigo Garcia.