ARTIGO: Significado de Sadismo

Você conhece alguém com comportamento sádico?

O nome sadismo é uma perversão caracterizada pelo prazer com humilhação e sofrimento físico. Pode ser sexual ou não. O sadismo sexual é a aplicação dos comportamentos típicos do sadismo com o objetivo de atingir prazer sexual.

É interessante saber que a maioria das pessoas que apresentam características de sadismo em seu comportamento não será necessariamente adepta da prática do sadismo sexual.

Nessa prática atitudes como submissão, sofrimento e violência podem ser utilizadas. São comportamentos que dão satisfação, desejos e sentimentos relacionados com controle e domínio sobre outras pessoas.





Existem duas formas de satisfação no sadismo. Presenciando o sofrimento dos outros ou fazer alguém sofrer. O sadismo tem aspecto de personalidade definidas por ser uma forma mórbida de obtenção de prazer.

E a satisfação acontece através do sofrimento alheio. Uma pessoa excessivamente má ou cruel também pode ser chamada de sádico. Existem maneiras diferentes da manifestação dessas características, de forma mais amena. pessoas que são capazes de cometer “pequenas maldades” em sua vida rotineira podem ser sádicas.

A maioria das pessoas sádicas tem características comum. Vamos identificar algumas formas de comportamentos de uma pessoa sádica. Elas têm atitudes cruéis e agressiva com pessoas e animais. interesse descontrolado por armas, atos de violência ou de tortura. Muita capacidade para ameaçar e intimidar e humilhar pessoas e submetê-las as suas vontades e desejos.

Não se tem um conhecimento real sobre a causa do sadismo.

Cidinha Pascoaloto Psicóloga Clínica

CRP 06/158174

Gerando transformações