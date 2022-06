IRAPURU: Perfuração de poço artesiano é iniciada na CDHU

Foram iniciadas as obras de perfuração tubular profunda para obtenção de um novo poço artesiano em Irapuru e a instalação do reservatório de água.

A construção está localizada no conjunto habitacional João Joaquim da Silva.

A implantação de um novo poço artesiano com 200 metros de profundidade vai facilitar e muito no abastecimento de água daquela área da cidade.

O objetivo é fazer com que o abastecimento de água seja absoluto, principalmente das casas de 216 famílias do conjunto habitacional, loteamento Carmesim e Ariane.

A construção do poço profundo e a instalação do reservatório de água foram licitadas pelo Governo do Estado através do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), com entregas previstas para o primeiro semestre de 2022.

(Com informações da Assessoria de imprensa de Irapuru)