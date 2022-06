JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura executa troca de lâmpadas comuns por led na iluminação pública em vários pontos da cidade

Prefeitura de Junqueirópolis cumpre mais uma ação do PDM (Programa Desenvolvimento Municipal) com serviços de troca da iluminação pública com lâmpadas comuns para o modelo de led, nas vias públicas e praças da cidade.

Nesta etapa estão sendo trocadas as lâmpadas da rua Duque de Caxias e adjacências, reposição que acontecerá gradativamente em vários locais do município.

Sobre a reposição das lâmpadas, o prefeito Osmar Pinatto disse que o objetivo é que todos os setores diminuam os gastos e melhorem os serviços prestados à população.

“Substituir as atuais lâmpadas para led significa melhorar as condições para as pessoas circularem à noite em Junqueirópolis, oferecendo mais qualidade de vida e segurança, e economia para o município”, enfatizou Osmar Pinatto.