MARIÁPOLIS: Prefeitura promove Concurso Público com diversas vagas

A Prefeitura de Mariápolis anunciou a abertura de inscrições para um novo Concurso Público, organizado pela Consesp, que tem por objetivo preencher 15 vagas, além de 14 vagas para cadastro reserva, com profissionais em níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com o Edital, há oportunidade para as áreas de: ADI – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (1); Agente Comunitário de Saúde; Agente da Junta de Serviço Militar; Agente de Gestão de Cadastro de Benefícios Sociais; Agente de Saúde; Agente do Departamento de Cadastro Imobiliário; Agente do Departamento de Recursos Humanos; Agente do Setor de Compras; Agente Municipal de Finanças; Ajudante Geral – Feminino (1); Ajudante Geral – Masculino (1); Assistente Social; Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Lançador Tributário; Cirurgião Dentista; Coordenador de Creche; Digitador (1); Eletricista; Enfermeiro; Engenheiro Ambiental; Escriturário; Fiscal Sanitário (1); Fonoaudiólogo (1); Guarda Noturno; Inspetor de Alunos; Merendeira; Monitor de Transporte Escolar; Monitor Social; Motorista (2); Operador de Máquina (1); Pedreiro (1); Professor de Ensino Fundamental; Professor de Educação Especial (1); Psicólogo (1); Psicopedagogo (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Terapeuta Ocupacional; Tratorista (1); Visitador Sanitário.

Caso aprovados, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 20 a 35 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que varia de R$1.212,00 a R$2.864,45.

PARA PARTICIPAR

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 3 de junho de 2022 até 23 de junho, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$20,50.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova objetiva, prevista para os dias 17 e 24 de julho de 2022. A prova abordará as disciplinas de: língua portuguesa; matemática; conhecimentos educacionais; conhecimentos básicos de informática; conhecimentos específicos. Alguns cargos também passarão por prova prática e prova de títulos.

VALIDADE

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, a contar da data da homologação do certame, a critério do Município de Mariápolis.