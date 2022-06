Polícia Civil de Flórida Paulista prende condenado por estelionato digital

Ele foi acusado de utilizar um canal de vendas da internet com fotos de um produto que não o pertencia

A Polícia Civil de Flórida Paulista prendeu nesta quarta-feira (8), um condenado pela Justiça pelo crime de estelionato.

O cumprimento do mandado de prisão ocorreu na casa do condenado, onde após trabalho da equipe de investigação, foi possível localizá-lo e no momento oportuno, efetuar a sua captura, uma vez que segundo a Polícia Civil, o mesmo encontrava-se foragido e tentando esconder-se em endereços diversos.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de captura e posteriormente encaminhado para a Cadeia Pública de Adamantina onde permanece à disposição da Justiça.

A pena aplicada pela Justiça é de 9 meses e dez dias de detenção em regime semiaberto.





O CASO

Segundo apurou o jornalismo Folha Regional, o acusado teria efetuado o anúncio de um videogame em uma plataforma de vendas na internet utilizando-se de fotos de produtos oferecidos por terceiros, ou seja, sem possuir o objeto para a entrega ao “futuro” comprador.

Um comprador interessado chegou a enviar o valor de R$ 550 pela compra fechada com o acusado, porém, não recebeu o produto conforme combinado e posteriormente perdeu o contato com o mesmo que bloqueou todas as formas de contato.

O autor ainda teria enviado uma foto falsa de uma caixa com informações de que estaria encaminhando o produto via Correios.

A vítima ainda tentou localizá-lo em endereços residenciais em Adamantina e Flórida Paulista, porém, sem sucesso, até que a polícia entrasse no caso.