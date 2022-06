Seminário sobre Fé e Democracia reuniu mais de 100 agentes das CRBs em Araçatuba/SP

O Seminário foi realizado no domingo, dia 5 de junho, promovido pela CEBs – Comunidades Eclesiais de Base da Sub-Região de Botucatu. Com o lema “Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra” (Is 65), a assessora que fez a exposição do tema foi a teóloga Izalene Tiene, agente da CEBs, ex-prefeita de Campinas e ex-misssionária na Amazônia.

Ele teve início às 8h, com uma missa celebrada na paroquia Santana, presidida pelo bispo diocesano Dom Sergio Krywy. Presentes também os padres Fernando Stanichesch, Severino Leite Diniz, que fizeram a acolhida aos mais de 100 agentes das CEBs e Pastoral Fé e Política. Após a missa teve início a programação do evento, com a palestra da Izalene, que utilizou os textos bases da cartilha “Encantar com a Política, e a Mensagem da 59ª Assembleia da CNBB”.

Os assuntos expostos pela assessora foram: A universalidade do amor cristão, A amizade social e ética na política, As grandes causas do Evangelho, Cuidar da Casa Comum e 2022 – Eleições e Democracia. Participaram agentes da CEBs de Araçatuba, Assis, Marilia, Lins e Presidente Prudente. De formato ecumênico teve também a participação do Reverendo Paulo, da Igreja Anglicana, da Eleandra, de religião de matriz africana, irmãos de outras denominações evangélicas e lideranças de movimentos sociais.

Após a exposição de cada assunto, os participantes eram divididos em grupos de trabalho, onde o material elaborado/debatido pelos grupos foi apresentado na plenária final, cujo resultado será formatado e enviado aos participantes. O encerramento foi às 16h, com a coordenação do Seminário agradecendo a presença de todos e todas, fazendo uma avaliação positiva pela participação e colaboração. É isso!