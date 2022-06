Bombeiros retiram corpo carbonizado de imóvel incendiado no centro de Assis

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, a Polícia Militar relatou que estava patrulhando a região da Concha Acústica quando viu uma casa em chamas.

Os bombeiros foram acionados, mas o fogo destruiu o imóvel. No local, onde funcionava um estabelecimento comercial, foi encontrado um corpo que provavelmente seja de um homem.

A vítima ainda não havia sido identificada até a publicação desta matéria, mas a dona do local, que funciona como uma lanchonete, disse que permitiu que um morador de rua dormisse no imóvel por causa do frio.