Com Zoológico Fiber Glass, Circo Brothers estreia hoje em Flórida Paulista

Estreia nesta sexta-feira (10), em Flórida Paulista, o Circo Brothers.

Montado no Recinto de Rodeio na entrada da cidade, o circo traz atrações diversas com números que prometem arrancar gargalhadas do público presente.

Um diferencial, o “Zoológico Fiber Glass”, traz animais da fauna brasileira para que as crianças possam conhece-los, fazer fotos e se divertirem.



Os personagens de desenhos da TV também se apresentam no Circo Brothers.

A estreia acontece as 20h e o preço dos ingressos para adultos é de R$ 14,99. Já para as crianças, o ingresso tem o custo de R$ 9,99.

Aos sábados e domingos, os espetáculos acontecem às 18h e 20h. O circo conta com praça de alimentação.

Com o Circo Brothers a diversão é garantida. Prestigie!