Dois homens ficam feridos após motorista invadir pista contrária e atingir motocicleta e bicicleta

Conforme consta no boletim de ocorrência, um carro conduzido por uma pessoa desconhecida trafegava pela Rua Maria Aparecida Cuisse Cesco, quando na altura do numeral 10, na divisa entre os bairro Leonor e Cobral, invadiu a pista contrária.

Nesta ação, o motorista atingiu um motociclista de 29 anos e um ciclista de 47 anos. Na sequência, após a colisão, o condutor do carro fugiu do local. Entretanto, a placa do veículo que teria causado o acidente foi encontrada em meio aos destroços da colisão.

O acidente resultou em danos na motocicleta e na bicicleta, bem como em ferimentos nas vítimas. Segundo o registro policial, o motociclista sofreu fratura de fêmur e foi socorrido para o Hospital Regional, e o ciclista teve escoriações leves e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento da zona norte.

Além da Polícia Militar, foram acionados para a ocorrência o Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Científica.

Ao g1, o Hospital Regional de Presidente Prudente informou que o homem de 29 anos deu entrada no Pronto-socorro da unidade às 18h48 desta quinta (9) e foi prontamente atendido pela equipe médica e multiprofissional. “Neste momento, seu estado de saúde é considerado estável”, afirmou.