FLÓRIDA: Administração anuncia programa para reforçar a segurança na zona rural

O governador Rodrigo Garcia entregou no dia 20 de maio, em Presidente Prudente, veículos e maquinários destinados aos municípios da região de Presidente Prudente, inclusive as cidades da Nova Alta Paulista.

Entre os veículos e máquinas conquistados pela administração municipal de Flórida Paulista está uma caminhonete 4×4 a diesel turbo e cabine dupla através do programa AgroSP+Seguro, para garantir mais segurança no campo devendo ser utilizado para a ronda na zona rural.

O veículo veio com identidade visual do programa e adaptada com giroflex e tecnologia como GPS e rádio comunicador.

O programa prevê a destinação do veículo equipado e a Prefeitura Municipal caberá à estruturação do esquema de segurança através de parceria com a Polícia Militar.

O prefeito Wilson Froio Junior e o vice-prefeito Sidnei Gazola ao receberem o novo veículo, destacaram a importância do programa que visa garantir maior segurança aos proprietários e moradores da zona rural.