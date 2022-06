LUCÉLIA: Escola Estadual José Firpo ganhara cobertura de quadra

O governador Rodrigo Garcia anunciou no dia 21 de maio em Presidente Prudente, o investimento de R$ 41,5 milhões em construções, ampliações e melhorias em escolas estaduais e creches na região.

As ações foram divulgadas durante o “Governo na Área”, que busca intensificar as relações institucionais entre Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

De acordo com o Governo do Estado, as obras serão realizadas com recursos do PAINSP (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo).

Entre as obras no campo da Educação foi anunciado pelo governador Rodrigo Garcia a implantação de cobertura da quadra da escola estadual em Lucélia e Panorama, que juntas somam o investimento de R$ 2,4 milhões. Conforme informação obtida junto à dirigente regional de ensino de Adamantina, Irmes Roque Matara, a unidade escolar luceliense é a EE José Firpo.

