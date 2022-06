OSVALDO CRUZ: Ex-prefeito é condenado em primeira instância por agressão a vereador

A Justiça de Osvaldo Cruz, por meio do Juiz Dr. Guilherme Lopes Alves Pereira, condenou o ex-Prefeito do município, Edmar Mazucato, a três meses e 15 dias de detenção no caso de agressão contra o ex-Vereador, Roberto Pazotto. Consta que devido a laudo pericial e testemunhas, a acusação foi julgada procedente.

De acordo com a sentença, que foi publicada na tarde desta quarta-feira (08), a pena foi convertida em dois anos em que na prática, Mazucato terá que prestar serviços à comunidade, ficando proibido de sair da Comarca por mais de 15 dias sem autorização de juiz, além de ter o dever de comparecer todos os meses em juízo para informar e justificar as atividades.





Edmar Mazucato foi acusado de, no dia 16 de agosto de 2019, ter agredido fisicamente o ex-Vereador, Roberto Pazotto (PV) em seu escritório no centro da cidade, causando lesões corporais consideradas leves no ex-Vereador, porém, Mazucato nega as agressões.

Como a condenação é em primeira instância, o ex-Prefeito pode recorrer.