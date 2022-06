SALMOURÃO: Prefeita recebe proprietário da Portage empresa de confecção de roupas de Adamantina

Na segunda-feira (6), a prefeita Sônia Gabau recebeu a visita do proprietário da empresa Portage de Adamantina.

Um dos grandes objetivos da atual administração é trabalhar de forma séria na geração de emprego e renda, já que este foi um dos principais compromissos assumidos pela Prefeita Sônia e a Vice-Prefeita Márcia.

Durante a visita o Sr. Giovane Gomes falou que a empresa Portage com sede em Adamantina está mais de 30 (trinta) anos no mercado fabricando roupas de alta qualidade e sabedor da grande capacidade das pessoas de Salmourão estaria pronto a oferecer cerca de 100 (cem) vagas de emprego para costureira.

Atualmente a empresa é referência e trabalha com máquinas modernas na confecção de roupas, sendo que trata-se de uma excelente oportunidade para as pessoas de nossa comunidade, que possuem experiência e terão a oportunidade de trabalhar e se qualificar para desempenhar a função em equipamentos de alta tecnologia.

A Prefeitura Municipal num primeiro momento começará a pegar os currículos das pessoas que serão levadas até a cidade de Adamantina para passarem por teste/treinamento na empresa Portage de Adamantina.

Formado o grupo de pessoas a Empresa Portage estará dando o transporte diário até a cidade de Adamantina, o que demonstra a seriedade da mesma e dedicação em obter mão de obra especializada do Município de Salmourão.

A Prefeita Sônia Gabau, juntamente com toda a equipe já está trabalhando de forma séria para dar as condições necessárias para que as pessoas interessadas tenham mais esta oportunidade de emprego.