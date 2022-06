Casal fica queimado após briga

Um casal sofreu queimaduras durante uma discussão na tarde de quarta-feira (7), em Guararapes (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou à polícia que eles discutiram e o homem afirmou que queimaria as roupas dela. Para afrontá-lo, ela pegou uma garrafa de álcool e ele queimou as peças.

Contudo, durante o manuseio, o líquido espirrou no corpo da mulher e o fogo queimou as mãos, braços e costas dela. As chamas só foram apagadas quando o companheiro jogou uma bacia de água nela.





Ainda de acordo com o registro policial, em seguida, a garrafa com álcool explodiu e o homem foi queimado.

Os dois foram levados para o pronto-socorro de Guararapes. O homem precisou ser intubado devido à gravidade dos ferimentos, mas não há informações sobre o estado de saúde deles.