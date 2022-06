FLÓRIDA: Grande final do Campeonato de Futebol Médio acontece neste domingo (12)

Depois de dois meses de competição, acontece neste domingo (12) a grande decisão do 2º Campeonato de Futebol Médio Livre 2022 de Flórida Paulista. Indaiá/Primeira Veículos e Império do Corte disputam a partir das 10h o título do campeonato.

As equipes finalistas ganharam o direito de disputar a final, após a rodada da semifinal que aconteceu no domingo passado (5), com os seguintes resultados: Indaiá/Primeira Veículos 3 x 0 Amigos e Amigos e Império do Corte 4 x 2 Japacar.

A grande final acontece no campo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ‘Goiabeira’, com a seguinte programação:

9h – Japacar x Amigos e Amigos (disputa pelo 3º e 4º lugares)

10h – Indaiá/Primeira Veículos x Império do Corte (Final)

O Campeonato de Futebol Médio Livre 2022 é uma realização da Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer com apoio da Comissão Municipal de Esportes.

A TV Folha Regional transmite ao vivo em vídeo a grande final do campeonato, por meio do Facebook/FolhaRegional à partir das 10h.