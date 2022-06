FLÓRIDA: Império do Corte conquista o 2º Campeonato de Futebol Médio

Neste domingo (12), no Campo da Goiabeira teve a grande final do 2º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista. Realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e apoio da Comissão Municipal de Esportes, o time do Império do Corte sagrou-se campeão da competição após vencer a equipe do Indaiá/Primeira Veículos por 3 a 2.

A decisão reuniu grande público que prestigiou a rodada final, que ainda teve a disputa pelo 3º e 4º lugar, vencida pelos Amigos e Amigos por 3 a 0 contra JapaCar.

Confira abaixo a classificação final:

1º lugar: Império do Corte (premiação troféu e medalhas)

2º lugar: Indaiá/Primeira Veículos (premiação troféu e medalhas)

3º lugar: Amigos e Amigos (premiação troféu)

4º lugar: JapaCar

5º lugar: Galácticos/Bar do Pechula

6º lugar: Vila Metal Art’s

Os jogadores destaques também foram contemplados com troféus, entre eles o melhor goleiro Chicão do Império do Corte e o artilheiro do campeonato, Diogo do Indaiá/Primeira Veículos.

A cerimônia de premiação contou com a presença das autoridades floridense, entre elas, o prefeito Wilson Fróio Júnior, vice-prefeito Sidnei Gazola e vereadores.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Luiz Roberto Aléssio, juntamente com a comissão organizadora agradeceu o empenho de todos os envolvidos no campeonato.

A TV Folha Regional transmitiu ao vivo em vídeo a grande final do campeonato.

CONFIRA O VÍDEO ABAIXO