Idoso é encontrado morto com sinais de atropelamento ao lado de bicicleta em vicinal de Auriflama

Um idoso de 68 anos foi encontrado morto ao lado de uma bicicleta na Vicinal Francisco Duque Sobrinho, em Auriflama (SP), na noite de sexta-feira (10).

Segundo a Polícia Militar, equipes da corporação foram acionadas para atender uma ocorrência de atropelamento e encontraram a vítima caída. O motorista ou motociclista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro.

A Polícia Civil foi acionada e realizou exames periciais. O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio culposo e fuga do local do acidente.

O suspeito de atropelar a vítima não tinha sido identificado até a publicação desta reportagem.