OSVALDO CRUZ: Entidades serão beneficiadas com verbas

No começo deste mês, no Centro Cultural “Maria Conceição de Arruda Villaça”, o Deputado Estadual, Reinaldo Alguz (União Brasil), junto a lideranças locais e à prefeita Vera Morena e ao vice-prefeito, Amilton Albertinazzi, anunciou a formalização de verba no valor de R$ 450 mil destinado às entidades de Osvaldo Cruz.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz irá repassar às entidades mais R$ 100 mil, elevando o total para R$ 550 mil para as áreas de Assistência Social e Saúde.

Serão beneficiadas com verbas de custeio:

– Lar São Vicente de Paulo (Asilo) (R$ 150 mil)

– S.O.S. (Serviço de Obras Sociais) (R$ 80 mil);

– Casa da Criança e Associação do Jovem Aprendiz (R$ 80 mil);

– Instituto Vida (R$ 70 mil);

– APAE (R$ 70 mil);

– CATOC (R$ 50 mil) e;

– Rede Feminina de Combate ao Câncer (R$ 50 mil).

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz também foi beneficiada com verba de R$ 1 milhão para início da obra de reforma do Pronto Socorro, verba do Deputado Federal Enrico Misasi (União Brasil).