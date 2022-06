SALMOURÃO: Saúde contrata profissional para atendimento no Centro de Saúde

O Centro de Saúde conta com novo profissional para atender a população. Após muitos esforços em busca de novos profissionais, o contratado da vez é o Clínio Geral Dr Cassio Caldeira.

O profissional irá atuar no Centro de Saúde, realizando os atendimentos na atenção básica e visitas domiciliares, no momento atenderá três vezes na semana, pois também atua no Pronto Socorro da Santa Casa de Osvaldo Cruz.

Dr Cassio agradece a prefeita Sônia Gabau e a equipe da Secretaria de Saúde pela oportunidade. “Agradeço a oportunidade e juntos vamos trabalhar e buscar fazer o melhor à população”, destaca o médico.