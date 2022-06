CRUZEIRO DO SUL: perdeu o prazo do Imposto de renda? Saiba o que fazer!

A dor de cabeça de ter perdido o prazo para declaração do Imposto de Renda tem tirado o sono de muita gente! E foi pensando nisso, que preparamos esta matéria para você que se enquadra neste grupo de pessoas.

Multa de 1 a 20% do valor que teria de ser declarado; ficar com o CPF inadimplente; não poder usufruir de benefícios do governo como, por exemplo, retirar medicamentos na Farmácia Popular; impedimento de cadastro, compras, saques, depósitos e outras transações bancárias; não poder participar de concursos e outros tipos de situações são alguns dos prejuízos sofridos.

