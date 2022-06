FLÓRIDA: Incêndio em canavial e fumaça na SP-294, atenção deve ser redobrada

Está em andamento neste momento o combate às chamas de um incêndio em um canavial localizado às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Flórida Paulista.



As chamas atingem a área compreendida próximo ao trevo e a espessa nuvem de fumaça já atinge a rodovia e toma parte da cidade, fazendo com que os motoristas que trafegam pelo local tenham que redobrar a atenção evitando acidentes.



Nossa reportagem esteve no local e acompanhou o trabalho de profissionais de uma usina de cana-de-açúcar que contam com o apoio do caminhão tanque da Prefeitura de Flórida Paulista no combate do incêndio.