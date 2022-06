Pavimentação da vicinal Caiabu/Mariápolis estão sendo iniciadas

Estão sendo iniciadas as obras de pavimentação asfáltica da estrada vicinal do Distrito de Lubatinga ao município de Mariápolis.

Ao todo serão investidos mais de R$ 33 milhões em uma extensão de 12,87 quilômetros.

Ao lado da prefeita Suelen Mative de Caiabu, o Deputado Bragato acompanhou as obras iniciais. Também estavam na visita o vice-prefeito Elpídio Batista, o coordenador do Programa Pontal 2030, Marco Pilla, o presidente da Câmara de Vereadores de Caiabu, Gilmar Cirilo e vereadores do município.