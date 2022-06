Polícia Ambiental autua homem em R$ 3 mil por maus-tratos a cão em Lucélia

Segundo informações da corporação, uma equipe foi até a residência para averiguar uma denúncia de maus-tratos e ao chegar no local constatou o fato. Um cão foi encontrado em situação debilitada, por conta da falta de alimentação e acompanhamento profissional. Além disso, o animal apresentava magreza excessiva e era mantido em um recinto impróprio preso por uma corrente curta.

A polícia acionou uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município, que realizou o primeiro atendimento com elaboração de laudo e coleta de material para exames.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em R$ 3 mil por praticar ato de maus-tratos a animal doméstico, conforme descrito no artigo 29 da Resolução SIMA – 05/21.