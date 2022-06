Polícia Rodoviária inicia hoje a operação “Corpus Christi nas estradas da região

Tem início logo mais às 15h de hoje (15), a operação Corpus Christi nas estradas da região.

Desencadeada pela Polícia Militar Rodoviária, a operação vai fiscalizar as rodovias que passam pelas cidades da Nova Alta Paulista e região até às 0h de segunda-feira.



Os horários de fluxo intenso estão previstos no horário das 16h às 20h desta quarta-feira e das 6h às 10h de quinta-feira.

No retorno, é aguardada movimentação acima da média no domingo, das 14h às 20h.

A orientação é para que o motorista redobre a atenção, revise o veículo antes de sair para as viagens, não consuma bebidas alcoólicas se for dirigir e não use o celular ao volante.