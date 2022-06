Sertanejo Hudson denuncia suposto abuso de autoridade durante ação para penhora de bens em sua casa

A ação foi realizada em cumprimento a uma ordem judicial em processo movido por um ex-empresário contra a dupla, que cobra uma dívida de R$ 9 milhões. Na decisão, o juiz Guilher Silveira Teixeira determina apreensão de um motor home Mercedes Benz para penhora e que, no imóvel do artista, ocorresse uma tentativa de penhora de outros bens “de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.