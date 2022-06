Petrobras anuncia aumento do diesel em 14,2% e da gasolina em 5,2%

A Petrobras anuncia nesta sexta-feira, 17, o aumento do preço médio da venda da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Os reajustes serão aplicados a partir de amanhã, 18, e vão impactar diretamente o bolso dos motoristas brasileiros.

No caso da gasolina, o reajuste foi de 5,18%, com os valores por litro passando de R$ 3,86 reais para R$ 4,06. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,96 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,15 por litro.