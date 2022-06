Pracinha busca classificação para final da Capa Unipontal em Presidente Prudente

Após vencer no primeiro duelo da semifinal no dia 7 no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, em Adamantina, por 4 a 1, a equipe de Pracinha representada pelo C.A. do Morro de Lucélia/ Restaurante Panela Caipira na Copa Unipontal de Futsal de Presidente Prudente, busca sua classificação no segundo duelo nesta sexta-feira (17) em Presidente Prudente, contra o bom time de Marabá Paulista.

A equipe de Pracinha joga pelo simples empate para chegar a sonhada disputa final.

JOGADORES

A equipe de Pracinha conta no seu elenco com vários jogadores de Adamantina, Lucélia, Osvaldo Cruz e Pracinha.

COMISSÃO TÉCNICA E DIRETORIA

A comissão técnica da equipe do Pracinha/C.A. do Morro/ Restaurante Panela Caipira e diretoria é formada por: Maurilei Aparecido (Presidente), Bruno Queiroz (Técnico), Michael (Auxiliar) e Matheus Bertin (Diretor de futebol).