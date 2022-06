Simaria, da dupla Simone, anuncia pausa nos shows: ‘Preciso cuidar da minha saúde’

Nesta quinta-feira, 16, Simaria, da dupla com Simone, anunciou que vai “se afastar” dos palcos. O comunicado foi compartilhado pelos perfis da dupla em redes sociais e em nota enviada à imprensa.

Segundo a publicação, a pausa foi motivada por uma “determinação médica”. “Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde”, disse a cantora em nota enviada pela assessoria.

No comunicado, Simaria ainda manda um recado para os fãs: “Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos”. Os shows agendados para a dupla serão realizados por Simone Mendes.

A decisão acontece depois de uma uma série de desentendimentos públicos entre as duas irmãs, o que levou os fãs a cogitarem o fim da dupla.

Na quarta-feira, 15, no entanto, as duas apenas brincaram com a situação para promover o clipe de uma de suas novas músicas, Amiga.