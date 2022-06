Duas mulheres morrem em acidente na SP-294

No início da noite deste sábado o condutor de um veículo BMW X1, de Tupã trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Herculândia para Quintana, quando na subida da “serra de Quintana” um veículo Ônix, placa de Herculândia, que seguia no sentido oposto, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente contra o BMW.

A motorista do Ônix não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já no BMW o motorista foi socorrido com diversas fraturas para Santa Casa de Tupã pela pela Unidade de Suporte Avançado da Concessionária Eixo. Já a passageira do BMW não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local.





Estiveram trabalhando no local, equipes do Corpo de Bombeiros de Tupã, socorristas da concessionária Eixo, Polícia Militar de Quintana e Herculândia, e a Polícia Militar Rodoviária de Tupã.

Equipe da Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente, e o Delegado de plantão, Dr. Roberto Bomfim esteve no local para dar início as investigações.

As vítimas foram identificadas. A motorista do Ônix era moradora de Herculândia, Fabiana de Carvalho de 29 anos. E a passageira do BMW Ana Maria Hasegawa, 74 anos.