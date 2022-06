BASTOS: Wesley Safadão fará show na 61ª Festa do Ovo

O cantor Wesley Safadão se apresentará no encerramento da na 61ª Festa do Ovo que será realizada no Recinto de Exposições de Bastos, entre os dias 13 e 17 de julho deste ano. A informação foi publicada por um órgão de imprensa da região, que confirma ainda as outras atrações musicais dos demais dias do evento.

Segundo matéria, os shows da 61ª Festa do Ovo são os seguintes: dia 13/07 – Matheus e Kauan; dia 14/07 – Grupo Casa WorShip (gospel); dia 15/07 – Atitude 67 (pagode); dia 16/07 – Paula Mattos; e dia 17/ de julho – Wesley Safadão. O evento terá ainda diversas outras atrações, exposições e ampla praça de alimentação.