DRACENA: Governo do Estado investirá mais de R$ 4 milhões na modernização do prédio que abriga unidades agrupadas da Polícia

O antigo prédio (foto) que abriga os 1º e 2º Distritos Policiais, Cadeia Pública, DIG/DISE e o Plantão Central e o Núcleo Especial Criminal de Dracena da Polícia Civil que já está ultrapassado dará lugar a modernas instalações que vai surgir no local.

As obras devem começar no mês que vem com previsão de 10 meses para a conclusão com investimento estadual de R$ 4 milhões e 400 mil.

A informação foi dada na quarta-feira (15) pelo delegado Seccional de Polícia de Dracena, Alexandre Luengo, durante entrevista ao Jornal da Liberal FM.

Ele explicou que a obra será de reformas e ampliação das unidades agrupadas localizadas na rua Martin Afonso nas proximidades das dependências da Estação Ferroviária Desativada. ” É um feito que nós já buscávamos há muito tempo como forma de tornar essas acomodações das unidades policiais que estão desgastadas e instalações mais novas, confortáveis e que atenda melhor a população e principalmente o que determina as regras de acessibilidade e segurança. Diante disso a antiga Cadeia Pública já foi desativada e as presas remanejadas para a Cadeia Pública de Tupi Paulista e no prédio que hoje abriga os Distritos Policiais será totalmente reformado, parte dele será destruída em virtude das péssimas condições e nele haverá uma nova construção em único pavimento, cuja idéia ganhou força nos últimos anos e agora com os recursos obtidos junto ao estado será possível se tornar realidade que facilitará a população encontrar em um único local todo o atendimento de execução e investigação da Polícia Civil e a parte administrativa vai continuar sendo feita na Delegacia Seccional”, afirmou o delegado Seccional, Alexandre Luengo.

As imagens virtuais mostram como ficará o novo prédio.