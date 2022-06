FLÓRIDA: Mutirão de limpeza contra a dengue começa nesta segunda-feira

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio das Secretarias de Saúde e Obras, inicia nesta segunda-feira (20), mutirão de limpeza contra a dengue. Caminhões da Prefeitura passarão em todas as ruas recolhendo eletrodomésticos usados, garrafas pets, pneus e vasilhames, entre outros objetos que possam acumular água.

As equipes da Saúde Municipal estarão visitando todas as casas e orientando os moradores para que deixem os agentes entrarem em seus quintais e terrenos, para recolherem todos os materiais inservíveis.

De acordo com o calendário, a previsão é realizar o mutirão entre os dias 20 a 24 em todo o perímetro urbano da cidade e nos dias 27 a 30 os distritos do Indaiá do Aguapeí e Atlântida (Alto Íris).